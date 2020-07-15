Эксперт рассказал, на каких аттракционах лучше не кататься

Мелкие дефекты не должны стать поводом для сомнений россиян при их выборе аттракционов для отдыха. Серьезный износ конструкций может выдавать ржавчина, но и она может быть разной.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович. В этом году сезон развлечений в зеленых зонах открылся поздно, и многие аттракционы могли из-за простоя покрыться ржавчиной. Однако перед их пуском в эксплуатацию они проходят обязательную проверку на соответствие техническому паспорту, инструкциям по эксплуатации и обслуживанию.

«Это стандартная процедура, которая осуществляется перед каждым сезоном. К сожалению, начало нынешнего сезона сильно затянулось и это нанесло определенный ущерб всем организациям, которые владеют аттракционами», — отметил Борис Рабинович.

Он уточнил, что видимая глазом ржавчина, скорее всего, безопасна, и связана с погодными условиями.

«Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет. Всякого рода мелкие дефекты — это не предмет для сомнений в безопасности. Как правило, по мировой статистике, аттракционы надежнее автомобилей в 10 000 раз», — подчеркнул эксперт.

8 июля на экстремальном аттракционе «Джин» в Благовещенске застряла 12-летняя девочка. Сотрудники парка не смогли его вовремя остановить, и она вращалась примерно 15 минут. Ребенок не пострадал.