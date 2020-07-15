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    15 июля 2020, 05:25

    Эксперт рассказал, на каких аттракционах лучше не кататься

    Анастасия Кукова

    Мелкие дефекты не должны стать поводом для сомнений россиян при их выборе аттракционов для отдыха. Серьезный износ конструкций может выдавать ржавчина, но и она может быть разной.
    Эксперт рассказал, на каких аттракционах лучше не кататься

    Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович. В этом году сезон развлечений в зеленых зонах открылся поздно, и многие аттракционы могли из-за простоя покрыться ржавчиной. Однако перед их пуском в эксплуатацию они проходят обязательную проверку на соответствие техническому паспорту, инструкциям по эксплуатации и обслуживанию.

    «Это стандартная процедура, которая осуществляется перед каждым сезоном. К сожалению, начало нынешнего сезона сильно затянулось и это нанесло определенный ущерб всем организациям, которые владеют аттракционами», — отметил Борис Рабинович.

    Он уточнил, что видимая глазом ржавчина, скорее всего, безопасна, и связана с погодными условиями.

    «Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет. Всякого рода мелкие дефекты — это не предмет для сомнений в безопасности. Как правило, по мировой статистике, аттракционы надежнее автомобилей в 10 000 раз», — подчеркнул эксперт.

    8 июля на экстремальном аттракционе «Джин» в Благовещенске застряла 12-летняя девочка. Сотрудники парка не смогли его вовремя остановить, и она вращалась примерно 15 минут. Ребенок не пострадал.