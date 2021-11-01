Эксперт рассказал, машину с каким пробегом покупать не стоит

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что не стоит покупать автомобиль с пробегом около 150 тысяч километров и более. Машины с таким пробегом ненадежные, передала «Вечерняя Москва».

Машины со слишком большим пробегом начинают часто ломаться, сказал эксперт. Поэтому лучше выбрать более дешевый, но новый автомобиль, чем дорогой, но с большим пробегом.

«Недаром обычно гарантийный срок составляет три года или 100 тысяч километров. Или пять лет и 150 тысяч километров», — добавил Баканов.

Современные автомобили часто начинают ломаться и раньше. Кроме того, у авто со слишком большим пробегом нередко начинаются проблемы с двигателем.

«То же самое можно сказать про двигатель, особенно если он с непосредственным впрыском или нагруженной турбиной. Если они эксплуатируются на масле 0W-20 или 0W-30, там уже ситуация усугубляется растянутыми межсервисными интервалами в 15 тысяч километров. Тоже велик шанс того, что после 150 тысяч километров пробега есть определенные „болячки“. По крайней мере, в начальной стадии уже точно находятся», — предупредил специалист.