Эксперт рассказал, куда россияне предпочли поехать весной

Специалист сообщил, что спрос на поездки по России не очень большой из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Но люди все же туры бронируют. В основном выбирают Сочи, Анапу, Геленджик и Ялту.

Отдых в другой части страны гораздо дороже, чем привычные туры за рубеж.

«Давайте честно. Когда мы говорим — Байкал, Камчатка, Алтай — для жителей европейской части России надо понимать, что это очень дорого. Путешествие на Камчатку, как мы ни пытались его сократить, но настоящее, полноценное, на десять дней, не только Петропавловск, а с Кущевской сопкой и дальше, это выходит не менее 150-180 тысяч на одного человека», — рассказал Мкртчян.

Поэтому большинство туристов предпочтут поездки на Черное море. Эксперт отметил, что не исключено, что цены поднимутся.