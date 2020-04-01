    01 апреля 2020, 13:45

    Эксперт рассказал, кто на авторынке сможет пережить кризис

    Анастасия Кременчугская

    Игорь Моржаретто, автоэксперт, в беседе с НСН рассказал, как коронавирус и экономический кризис скажутся на авторынке. Он сообщил, что меньше всех пострадают сервисы.
    Эксперт рассказал, кто на авторынке сможет пережить кризис

    По словам эксперта, на данный момент сложно оценивать масштабы потерь на автомобильном рынке. Так как спрос на машины в марте не наблюдается, а упадок продаж начнется в апреле.

    Моржаретто считает, что пока нельзя спрогнозировать, кто понесет самые большие убытки. Остается только рассуждать и предугадывать. Многие бизнесы не смогут пережить кризис. Дилерам придется закрыться и обанкротиться. Возможен вариант, что после нормализации ситуации в некоторых регионах с рынка пропадут какие-то фирмы в принципе.

    «Без сомнения появятся какие-то серые схемы, так как за покупкой автомобиля в другой регион не все поедут. Поэтому это проблема, в первую очередь, для компаний, которые сначала могут потерять целые регионы, а потом могут и испариться с этого рынка совсем. Продажи с апреля начнут падать, причем очень сильно. Март был в этом смысле не таким плохим. Все пытались, кто хотел купить машину, приобрести ее по старой цене. А, начиная с апреля, пойдет падение продаж, и вопрос будет только в том, кто способен выжить», — заявил специалист.

    Меньше всех кризис повлияет на тех, кто вложится в сервис и тех, кто займется продажей автомобилей с пробегом.