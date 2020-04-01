Эксперт рассказал, кто на авторынке сможет пережить кризис

По словам эксперта, на данный момент сложно оценивать масштабы потерь на автомобильном рынке. Так как спрос на машины в марте не наблюдается, а упадок продаж начнется в апреле.

Моржаретто считает, что пока нельзя спрогнозировать, кто понесет самые большие убытки. Остается только рассуждать и предугадывать. Многие бизнесы не смогут пережить кризис. Дилерам придется закрыться и обанкротиться. Возможен вариант, что после нормализации ситуации в некоторых регионах с рынка пропадут какие-то фирмы в принципе.

«Без сомнения появятся какие-то серые схемы, так как за покупкой автомобиля в другой регион не все поедут. Поэтому это проблема, в первую очередь, для компаний, которые сначала могут потерять целые регионы, а потом могут и испариться с этого рынка совсем. Продажи с апреля начнут падать, причем очень сильно. Март был в этом смысле не таким плохим. Все пытались, кто хотел купить машину, приобрести ее по старой цене. А, начиная с апреля, пойдет падение продаж, и вопрос будет только в том, кто способен выжить», — заявил специалист.

Меньше всех кризис повлияет на тех, кто вложится в сервис и тех, кто займется продажей автомобилей с пробегом.