Эксперт рассказал, кто может получить досрочную пенсию

Немногие россияне знают, какие могут быть основания для досрочного выхода на пенсию. О том, у кого есть такая возможность, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она отметила, что первая причина для такого выхода — это продолжительный стаж работы. Для мужчин — не менее 42 лет, для женщин — от 37. Выплаты предусмотрены, если возраст мужчины составляет 60 лет. В случае женщин — 55 лет.

Для лиц предпенсионного возраста пенсия положена, если человек потерял работу по независящим от него причинам. Например, если сама организация была ликвидирована, деятельность ИП прекращена, на работе прошло сокращение штата. Если ряд условий будет выполнен, таким людям доступна пенсия по безработице.

Для ее оформления необходимо, чтобы соответствующее предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от сотрудника службы занятости. Условие состоит в том, чтобы кандидату было невозможно найти работу, которая ему подходит, даже после переобучения. Тогда досрочная пенсия назначается в беззаявительном порядке. Чтобы рассчитать ее, будет использован тот же самый алгоритм, что и при расчете страховой пенсии по старости.

Кроме того, пенсионный возраст наступает раньше для тех россиян, который трудились в условиях Крайнего Севера. Для них пенсионные выплаты назначаются на пять лет раньше, чем наступает официальный пенсионный возраст, отметила эксперт.