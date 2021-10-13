Эксперт рассказал, когда закончится популярность iPhone

Маркетолог Василий Черный для радио Sputnik рассказал, чем обусловлена популярность гаджетов Apple. По его мнению, «айфономания» будет не вечной.

Он пояснил, что Apple изначально стремилась делать телефоны с интуитивно понятным интерфейсом и рассчитывала на «wow-эффект». Однако с развитием технологического прогресса компания может терять позиции, считает эксперт.

«Чудо вечным не бывает. Я думаю, в ближайшие годы айфономания продолжится. Но когда мы перейдем на следующий этап, и нашими главными девайсами будут уже не телефоны, а умные дома и цифровая одежда, все будет зависеть от того, сможет ли Apple и там стать лидером», — сказал Василий Черный.