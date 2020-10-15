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    15 октября 2020, 15:29

    Эксперт рассказал, когда пора менять резину на зимнюю

    Дарья Морозова

    Начальник управления безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников рассказал, что с наступлением первого снега рано менять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщило «Радио 1».

    Он пояснил, что зимняя резина нужна после появления постоянного снежного покрова. В противном случае шипы на шинах очень сильно портят асфальт.

    «Если кто-то использует так называемую „липучку“, зимнюю резину без шипов, переобуться, в принципе, можно», — заключил Щулепников.