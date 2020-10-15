Эксперт рассказал, когда пора менять резину на зимнюю
Начальник управления безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников рассказал, что с наступлением первого снега рано менять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщило «Радио 1».
Он пояснил, что зимняя резина нужна после появления постоянного снежного покрова. В противном случае шипы на шинах очень сильно портят асфальт.
«Если кто-то использует так называемую „липучку“, зимнюю резину без шипов, переобуться, в принципе, можно», — заключил Щулепников.