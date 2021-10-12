Эксперт рассказал, какое жилье выгоднее купить сейчас

Руководитель центра новостроек риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru рассказал, от чего зависят цены на жилье в России. По его словам, сейчас наблюдается снижение цен, но сильно дешевле квартиры не станут.

Квартиры подорожали, пока в России действовала программа льготной ипотеки — цены на жилье выросли соразмерно повысившемуся спросу. После изменения условий программы спрос, как и цены, стал снижаться.

«В некоторых крупных городах мы зафиксировали отрицательную месячную динамику изменения цен. Например, по сравнению с июлем средняя цена снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске на 1%, в Перми на 0,6%, в Уфе на 0,4%» — сказал эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время цены могут еще немного снизиться, однако ждать «революционного» падения цен не стоит.

Хотя в среднем квартиры становятся дешевле из-за уменьшения площади.

«Что касается новых проектов, то здесь не исключено снижение конечной стоимости квартир на уровне 5–10%», — отметил Зайцев.

Это связано с тем, что в последнее время молодые семьи чаще выбирают дешевое и малометражное жилье.