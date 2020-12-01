Эксперт рассказал, какими будут офисные пространства в будущем году

«В этих условиях все еще нестабильной ситуации самыми востребованными будут те офисные операторы, которые предложат наиболее гибкие условия — краткосрочные договора, быстрое масштабирование, сервисы для шеринга пространства между сотрудниками внутри компаний», — пояснил Кулагин.

Он отметил, что в настоящий момент наблюдается спрос на адаптацию офисов под условия пандемии. Так, офисные пространства формируются под требования безопасности, в числе которых социальная дистанция. Помимо прочего, важно учитывать частичную удаленную занятость работников. Станут более популярными чем прежде лайфворкинги. Так называются общие рабочие пространства в жилых комплексах.