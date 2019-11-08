Эксперт рассказал, какие комплименты нужно делать мужчинам

Эксперт отметила, что мужчины, как и женщины, заслуживают приятных слов от партнера. По ее мнению, искренняя похвала и комплимент помогут развитию хороших отношений. Однако необходимо делать это правильно.

Психолог посоветовала не стесняться говорить мужчине комплименты, так как в них нет ничего унизительного. Анна Литвинчук обратила внимание на то, что мужчине крайне важно мнение спутницы о его окружении. Поэтому психолог порекомендовала делать комплименты партнеру на эту тему. Например, можно сказать: «Вы с друзьями / родными на редкость близки».

ИА Nation News сообщило, что по мнению психолога, комплимент мужчине от женщины сможет легко поднять его самооценку. В этом могут помочь слова: «Ты такой сильный» или «Мне с тобой легко и безопасно».

Специалист посоветовала не забывать и о способностях спутника и хвалить за достижение целей. Литвинчук подчеркнула, что мужчине понравится услышать: «Ты четко знаешь, чего хочешь и достигаешь этого».