Эксперт рассказал, какая категория людей наиболее восприимчива к манипуляциям мошенников

Эксперт проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала, кто наиболее восприимчив к действиям со стороны мошенников. По ее словам, люди, имеющие долги по кредитам и не успевающие вовремя их погасить, могут легко попасть в сети злоумышленников. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Чаще всего люди, которые находятся под тяжелым кредитным бременем, находятся в стрессе, находятся в тревожном состоянии. В эти моменты они очень легко подвержены манипуляциям злоумышленников. Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый, туда, где им его точно дадут. Всегда и всем без отказа выдают кредиты только на нелегальном рынке», — сказала Пожарская.

Эксперт считает, что если такие «организации» настойчиво предлагают взять кредит, следует обратиться в прокуратуру. Пока нелегальные кредиторы несут лишь административное наказание за свои действия, однако скоро вступит в силу закон, которой будет предполагать уголовную ответственность, заключила Пожарская.