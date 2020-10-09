Эксперт рассказал, как защититься от уличного гипноза

По его словам, цыгане на улицах тщательно выбирают себе жертву. Эксперт уточнил, что обычно они подходят к людям, по которым видно наличие серьезных проблем. Дар считает, что таких проще вовлечь в диалог. В такой ситуации самое главное не останавливаться, не вступать в диалог и не налаживать тактильный контакт.

«Про себя можно что-то проговаривать или напевать песенку, просто чтобы не слышать и не слушать. И побыстрее отойти. Исключить контакт — это лучшая защита», — рассказал гипнолог.

Также он добавил, что отличный способ защиты — «нападение». Например, а ответ на предложение погадать, тоже предложить что-то. То есть, нужно сбить с толку человека, заставить его растеряться.

Ранее группа китайских ученых выяснила, как муравьи строят конструкции из песка для добычи жидкой пищи. Исследователи провели эксперимент над рабочими особями черных огненных муравьев. Специалисты налили в емкости сладкий сироп, и насекомые попытались его добыть.