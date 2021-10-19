Эксперт рассказал, как заработать на недвижимости

С помощью недвижимости можно скопить неплохую сумму денег. В этом уверен финансовый эксперт и инвестор Умид Бадрутдинов, написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, вложение денег в жилье действительно является выгодной затеей, но для этого следует знать все нюансы.

«Инвестировать в недвижимость выгодно всегда. Полученная прибыль может быть небольшой, но значительной, если сравнивать с суммой, полученной по банковскому вкладу», — отметил Бадрутдинов.

Он отметил, что существует три способа, с помощью которых можно неплохо заработать на жилье. К ним он отнес следующие: сдача квартиры или дома в аренду, разница по стоимости купли-продажи и ремонт.

Например, сдача квартиры позволит закрыть счета по ипотеке и отложить часть денег. Способ, при котором можно купить квартиру и после ремонта продать ее за большую сумму, также принесет немалый доход. Кроме того, можно приобрести черновой вариант квартиры, обустроить ее и продать за большую сумму.

Бадрутдинов порекомендовал, как сэкономить на ипотеке. Сейчас государство предлагает сниженный процент по долгосрочному займу при покупке жилья в новостройке.