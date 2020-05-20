Эксперт рассказал, как запрет на вырубку леса предотвращает пожары

В пример специалист привел Иркутскую область, где запретили рубку дереьев в лесах, включая санитарные. После этого там в 10 раз уменьшилось количество пожаров. По его мнению, предприниматели были в сговоре с ответственными чиновниками.

Миронов считает, что там специально провоцировали пожары, чтобы после списать древисину, как потерявшую свои свойства.

«Хотя она свои свойства не потеряла. И, собственно, на этом заработать. Работы по проведению этих рубок оплачиваются», — пояснил эксперт.

Он также рассказал о том, что существуют технологии, ими пользуются предприниматели. Они позволяют, не выходя в лес, не проводя дорогостоящие работы, определить по спутниковым снимкам, повреждены там деревья или нет, действительно ли там был пожар или нет.