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    08 октября 2020, 11:07

    Эксперт рассказал, как вычислить коренного москвича

    Дарья Морозова

    Культуролог Елена Александрова рассказала, по каким признакам можно вычислить коренного жителя Москвы. Об этом сообщил NEWS.ru.
    Эксперт рассказал, как вычислить коренного москвича

    Она пояснила, что это легко понять по тому, как человек держится в городе. Если он живет там с детства, то многие места ему знакомы. Он не будет с любопытством разглядывать все подряд на улицах и эмоционально реагировать на увиденное.

    «Есть и характерные правила поведения для москвичей. Например, правостороннее движение. Коренной житель будет всегда стараться держаться справа. Особенно ярко это правило прослеживается в умении вести себя в метро», — пояснила Александрова.

    Ранее дизайнер из Москвы Виктория Кондратьева выпустила коллекцию свитеров под названием «Связанные с Путиным» ко дню рождения президента РФ.

    На свитера нанесены мемы и символы, ассоциируемые с лидером государства. Так, на одном из них изображен Владимир Путин, который скачет на коне. Помимо прочего, есть джемпер со знаменитым котом, которого глава страны нарисовал на школьной доске.