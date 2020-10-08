Эксперт рассказал, как вычислить коренного москвича

Она пояснила, что это легко понять по тому, как человек держится в городе. Если он живет там с детства, то многие места ему знакомы. Он не будет с любопытством разглядывать все подряд на улицах и эмоционально реагировать на увиденное.

«Есть и характерные правила поведения для москвичей. Например, правостороннее движение. Коренной житель будет всегда стараться держаться справа. Особенно ярко это правило прослеживается в умении вести себя в метро», — пояснила Александрова.

Ранее дизайнер из Москвы Виктория Кондратьева выпустила коллекцию свитеров под названием «Связанные с Путиным» ко дню рождения президента РФ.

На свитера нанесены мемы и символы, ассоциируемые с лидером государства. Так, на одном из них изображен Владимир Путин, который скачет на коне. Помимо прочего, есть джемпер со знаменитым котом, которого глава страны нарисовал на школьной доске.