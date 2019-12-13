Эксперт рассказал, как выбрать безопасные фейерверки

«Во-первых, есть официальные магазины у производителей. Есть магазины-дистрибьюторы, которые занимаются продажей сертифицированной продукции от нескольких производителей сразу. И обязательно на точке продаж должны быть сопроводительные документы. Многие изготовители, российские в том числе, свою продукцию даже маркируют необходимой информацией, которая содержит ссылки на документы. Самые продвинутые покупатели могут, в принципе, посмотреть на название продукции, на изготовителя, который должен быть указан в маркировке, и проверить информацию на сайте Федерального агентства по сертификации», — пояснил Ярлушкин.

Специалист отметил, что необходимо соблюдать все рекомендации и указания, которые есть на упаковке с фейерверками и хлопушками.

«Если написано на фейерверке, что его нужно воткнуть в хорошо фиксирующее место и отойти на то количество метров, которое там указано, то нужно соблюдать вот эти рекомендации изготовителя обязательно. А не как обычно, берут эти пяти-десятизарядные салюты в руку и начинают стрелять с руки. Либо не следят за тем, чтобы маленьких детей кто-то держал за ручку, либо домашние питомцы чтобы не подбегали. Потому что были случаи, когда они опрокидывают просто вот эти коробки, вот эти фейерверки и начинается разлет в сторону людей. Нужно соблюдать рекомендации изготовителя, что это место должно быть далеко от дома, далеко от стоящих припаркованных автомобилей, линий электропередачи, высоких деревьев с раскинувшимися ветками», — подытожил Ярлушкин.

Он также прокомментировал популярное мнение, что пневмохлопушки безопаснее, так как в них нет заряда — только обычная пружина. Эксперт согласился, что это правда. Однако в этих хлопушках есть мелкие частицы, и поэтому давать их детям без взрослых не следует. Также лучше не использовать их дома.

«Нужно помнить, что там содержатся мелкие частицы, кроме того, сама по себе пружина может быть не такой сильной и удар от нее не такой сильный для взрослого человека либо для подростка, детей старшей группы, а для детей младшей возрастной группы они могут представлять серьезную опасность. В том числе для пальчиков, конечностей. И обязательно нужно следить, чтобы при выстреле эта хлопушка не была направлена в сторону лица маленького ребенка. И также чтобы ребенок при собирании этих мелких частиц, разноцветных бумажек или, допустим, мелких игрушек, чтобы он не тянул это в рот. Просвет трахеи маленького ребенка от двух до пяти миллиметров. И даже самые незначительные частицы, попадая в горло, могут затруднить дыхание и вызвать удушье. Они гадкие в том плане, что они мелкие, синтетические, они электризуются и могут прилипнуть так, что их очень трудно будет достать. Даже если эта бумажка прилипнет к стенке дыхательного прохода, дело в том, что даже если она сама по себе не перекроет дыхательное горло, из-за попадания на слизистую может пойти ответная реакция в виде отека. И этот отек может перекрыть [дыхательные пути]», — пояснил эксперт.