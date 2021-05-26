Эксперт рассказал, как возникает «синдром самозванца»

Доцент НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат психологических наук Марина Шевелева объяснила порталу News.ru, почему и у кого возникает «синдром самозванца».

По словам специалиста, этот синдром появляется у людей, которые не могут принять значимых достижений в своей карьере. Они уверены, что достигли успеха благодаря удачному стечению обстоятельств.

«Например, человек написал тест по английскому языку на 90 баллов из 100, но ему все равно кажется, что он плохо говорит на этом языке. Синдром самозванца впервые был замечен у женщин, занимающих высокие должности в академической среде», — обратила внимание собеседница издания.

Она добавила, что появились исследования, доказывающие, что и мужчины склоны к этому синдрому. Он встречается в тех областях, где тяжело объективно измерить успех.

«Например, им страдают художники, писатели, переводчики, музыканты. Люди из спорта и „технари“, напротив испытывают его реже», — уточнила Шевелева.