Эксперт рассказал, как в России повысить численность населения

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что 146 миллионов человек для «огромной территории» совершенно недостаточно. Его слова прокомментировал демограф Алексей Ракша. Он также рассказал, какие меры помогут остановить сокращение населения страны в ближайшие 10-15 лет, написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, Россия может добиться лучших демографических показателей, если власти примут все меры, и экономика пойдет в гору. Он также посоветовал увеличить расходы на здравоохранение в два раза и повысить маткапитал.

«Миллион рублей на второго ребенка, 1,5 миллиона рублей — на третьего и последующих, увеличить расходы на здравоохранение в два раза. Поднимать акцизы на крепкий алкоголь и табак быстрее, чем растет инфляция. Жесточайшим образом пресечь самогоноварение и контрабанду крепкого алкоголя и сигарет. И конечно — борьба с COVID», — заявил он.

По словам Путина, в России в 2021 году сократилась продолжительность жизни из-за пандемии коронавируса. В связи с этим обострилась одна из важнейших проблем в сфере демографии — нехватка рабочих рук.