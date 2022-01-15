Эксперт рассказал, как уменьшить количество звонков от мошенников

Кому-то из россиян мошенники звонят чаще, а кому-то — реже или не звонят вовсе. Из-за чего так происходит и каким образом не привлекать к себе лишнего внимания злоумышленников, рассказал профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов. Он отметил, что прежде всего мошенники начинают звонить тем людям, чьи данные оказались в открытых или плохо защищенных базах.

«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными», — уверен Вехов. Поэтому он отметил, что даже с работниками супермаркетов лучше аккуратнее делиться своей персональной информацией. Тем более, не оставлять все свои данные сотрудникам различных компаний.

«В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, лучше избегать того, чтобы писать свои реальные данные в социальных сетях, даже если это закрытые группы. Тем более важно защитить от мошенников пароли, которые позволяют входить в личные кабинеты на различных интернет-ресурсах.