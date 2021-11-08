Эксперт рассказал, как спастись в авиакатастрофе

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в разговоре с «Пятым каналом» рассказал, что нужно делать, чтобы спастись при авиакатастрофе. К полету нужно подготовиться заранее, а в случае ЧП действовать определенным образом.

«В ручной клади я всегда рекомендую иметь что-то теплое из одежды. Это может быть флисовая кофта, это может быть легкая пуховая куртка, это может быть просто какой-то свитер, какая-то толстовка. Если у вас есть телефон, то вы сможете при помощи телефона вызвать помощь. Вы сможете сориентироваться. Потому что многие люди закачивают оффлайн-карты. И если есть связь, то и онлайн-карты тоже вам могут помочь», — рассказал эксперт.

В случае аварии первым делом нужно осмотреть себя на предмет ран и ушибов, написал сайт kp.ru. После этого необходимо сохранять спокойствие и оставаться на месте — вскоре на место происшествия должна прибыть бригада спасателей.

«Руководители полетов все видят, что произошло, и сразу же отправляется группа спасения», — объяснил Халилов.