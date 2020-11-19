Эксперт рассказал, как следует действовать после вторжения в частную жизнь

Он рассказал, что ни в коем случае не следует идти на поводу у злоумышленника. В такой ситуации нужно не бояться обращаться в правоохранительные органы.

«Нужно не бояться, потому что те, кто нарушает наши права, они понимают, что один неверный шаг стоит дорого. В этой связи нужно обратиться в правоохранительные органы по месту совершения преступления с письменным заявлением», — пояснил Волошин.

Также он добавил, что существует особая электронная форма для заявлений подобного рода. Им присваивается номер, и правоохранители рассматривают заявку от трех до 10 дней.

«По общему правилу этот срок небольшой. Если указать на обстоятельства, которые угрожают жизни и здоровью прямо сейчас, то полиция оперативно отреагирует», — пояснил Волошин.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что шантажист нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы совершил ошибку, когда потребовал пять миллионов за то, чтобы не сливать интимное видео спортсмена.