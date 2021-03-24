Эксперт рассказал, как скрыть личную информацию в смартфоне от посторонних

Руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как скрыть личную информацию в смартфоне от посторонних глаз, сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что в настоящее время злоумышленники могут воспользоваться информацией со смартфона, в том числе финансовыми данными, просто посмотрев в экран гаджета.

«В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. Это произошло из-за возросшей частотности использования смартфона, в том числе в общественных местах», — отметил Рябинин.

По словам специалиста, важно быть осторожным и подстраховать себя, купив специальный аксессуар. Речь идет о пленке или стекле антишпионе. Помимо прочего, в метро и супермаркетах лучше отключить важные уведомления, которые могут внезапно появляться на экране.