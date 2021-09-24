Эксперт рассказал, как сэкономить на замене смартфона

IT-эксперт Людмила Мурзина для радио Sputnik рассказала, как можно уменьшить расходы при замене старого смартфона на новый. Оптимальным вариантом является программа trade-in.

Мурзина пояснила, что можно попытаться продать старый гаджет самостоятельно на сайтах объявлений, но есть риск потерять много времени, а также нарваться на мошенников. Trade-in — это программа, в рамках который старый смартфон можно сдать в счет покупки нового.

«На собственном опыте я убедилась, что в цене не очень велика разница между тем, когда продаешь смартфон сам или сдаешь его в магазин по trade-in. Это быстрая и удобная процедура. Можно сочетать trade-in с другими акциями ретейлеров, что тоже очень хорошая идея», — сказала эксперт.

Кроме того, для покупки нового смартфона лучше дождаться подходящего времени — например, дней распродаж.

«Очень хорошее время для покупки смартфона — это „черная пятница“, конец ноября и начало декабря. Там уже стартуют рождественские и предновогодние распродажи, а это самое горячее время для покупки смартфонов и других гаджетов. Несмотря на то, что большинство скидок считаются „дутыми“, бывают и очень хорошие предложения», — рассказала она.