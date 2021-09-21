Эксперт рассказал, как распознать мошенника на сайте объявлений

Мошенники часто орудуют на сайтах частных объявлений, обманывая покупателей и продавцов различными способами. Глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал радио Sputnik о первом признаке, указывающем на то, что вы общаетесь с мошенником.

Подозрения должны возникнуть, если вам предлагают перевести деньги не через систему, встроенную на сайте, а «напрямую». Собеседник может уверять, что таким образом вы сможете сэкономить, но, скорее всего, вы имеете дело со злоумышленником.

«Мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Сайты с этим борются, там следят за контентом, предлагают свои схемы оплаты на оригинальном ресурсе, с которых перенаправить на мошеннический ресурс просто невозможно. Поэтому, если вам предлагают провести платеж на стороннем сервисе, нужно сразу же отказываться от сделки», — сказал Сизов.