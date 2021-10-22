Эксперт рассказал, как распознать интернет-тролля

Партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала «Газете.ru», как определить, что в интернете вы общаетесь не с просто заинтересованным человеком, а с троллем. В такой ситуации спор можно заканчивать — это бессмысленная трата времени.

Интернет-троллей можно разделить на тех, кто вступает в дискуссии за деньги, и тех, кто делает это просто ради развлечения — получая удовольствие от провокаций.

«Часто троллей можно встретить в обсуждениях политических тем, однако встречаются они и во всех других темах, от обсуждения музыки до обсуждений it-решений. При этом искусные тролли используют в диалогах манипуляции, передергивания из фраз оппонентов. Тролли часто избирательно отвечают на вопросы других пользователей, которые пытаются с ними спорить», — сказала Соколова.

Кроме того, тролли часто цепляются к неточностям и незначительным ошибкам в словах оппонента и говорят от множественного лица, как бы давая понять, что оппонент спорит не с конкретным человеком, а со всеми «нормальными» людьми.

Если у вас закралось подозрение, что вы общаетесь с троллем, дискуссию можно сворачивать, ведь его цель — не докопаться до истины в споре, а просто спровоцировать вас и вывести на эмоции.