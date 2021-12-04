Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты

Многие россияне хотели бы понять, правильно ли начисляют им квартплату и нет ли у них лишних затрат. Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал в беседе с агентством «Прайм», что нужно проверить размер оплаты на соответствие тарифам региональной сетки.

Эксперт отметил, что большинство пунктов в квитанции сформированы на основе действующей региональной сетки тарифов. При этом цифры могут только незначительно расходиться в случае, если было соответствующее решение общего собрания собственников.

«Законное объяснение может быть только одно: собрание собственников жильцов по какой-то причине приняло решение о повышении взимаемых тарифов», — пояснил Минко.

Эксперт отметил, что при начислении жильцам платы за квартиру УК должна учесть также дополнительные доходы, которые дом получает, например, от размещения рекламных носителей, или вышек сотовой связи, или разного рода дополнительных услуг в здании.

Кроме того, большая часть тарифов рассчитывается или из площади квартиры, или из количества зарегистрированных в ней людей. Именно поэтому важно проверять все указанные цифры, чтобы они соответствовали фактическим.