Эксперт рассказал, как профиль в соцсети влияет на поиски работы

Заняться улучшением своих позиций можно уже сейчас, находясь на самоизоляции. Первый шаг — усовершенствовать свои профили в социальных сетях. По словам Доляковой, работодатели в последние несколько лет активно проверяют соцсети потенциальных кандидатов на должности в своих компаниях.

«Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. Процентов 10-15 работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети — это визуальное продолжение твоего резюме», — пояснила специалист.

Девушкам не рекомендуют добавлять фотографии с пляжей. Мужчинам же советуют быть более сдержанными в высказываниях к власти. Также нежелательно добавлять фотографии из клубов или с выпивкой.