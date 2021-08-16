Эксперт рассказал, как правильно реагировать на мошенников по телефону

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как правильно реагировать на телефонных мошенников, а также в какое время нужно быть к ним максимально готовыми. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, злоумышленники сильно поменяли схему общения с гражданами за последнее время. Если раньше они звонили преимущественно в ночное время или вечером пятницы, сейчас они звонят в будние или рабочие часы.

«Если это схема, когда якобы родственник попал в беду, либо вас пугают каким-то правонарушением, то могут быть звонки в ночное время. Здесь расчет на то, что человек будет не готов к подобному разговору. Звонок якобы из службы безопасности банка может быть и в выходной день, но это исключение», — уточнил Сизов.

Он отметил, что с телефонными мошенниками лучше вообще не вести никаких бесед. Нужно либо сразу отклонить звонок, либо дать понять, что вы раскрыли их смену обмана. Тогда звонки прекратятся на пару месяцев точно, заключил эксперт.