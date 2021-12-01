Эксперт рассказал, как правильно нужно заряжать смартфон

Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников развел популярные мифы по поводу зарядки смартфона. По словам специалиста, нет ничего полезного в том, чтобы перед зарядкой разряжать телефон до предела. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Владельцы смартфонов уверены, что батарея быстро деградирует, если каждый раз повышать уровень ее заряда процентов на десять. Однако подобное представление — это «миф из прошлого». По словам Половникова, к современным устройствам это правило не относится.

«Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами», — добавил эксперт.

Он также отметил, что аккумуляторы смартфонов действительно деградируют и теряют емкость, однако на это влияют совсем другие причины. Главное не следить за уровнем заряда, а вовремя менять батарею. Именно это сэкономит пользователю массу нервов, добавил специалист и напомнил, что стандартный современный аккумулятор рассчитан на работу в течение двух лет.