Эксперт рассказал, как повысить демографию в России
Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский рассказал, что Росстат еще давно прогнозировал спад демографии в России. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, лучший способ преодолеть убыль населения — привлечь в страну мигрантов. Из-за закрытых границ их количество в последнее время также сократилось.
«Арифметика говорит, если столько-то населения рождается, умирает, получается отрицательная величина, если вы хотите, чтобы население росло, то нужно, чтобы был миграционный прирост», — пояснил он.