Эксперт рассказал, как повысить демографию в России

По его словам, лучший способ преодолеть убыль населения — привлечь в страну мигрантов. Из-за закрытых границ их количество в последнее время также сократилось.

«Арифметика говорит, если столько-то населения рождается, умирает, получается отрицательная величина, если вы хотите, чтобы население росло, то нужно, чтобы был миграционный прирост», — пояснил он.