Эксперт рассказал, как подготовить авто к зимнему сезону

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал для радио Sputnik, как подготовить машину к зиме. Некоторыми деталями лучше озаботиться заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Первое — и самое очевидное — это смена шин. Если они есть, беспокоиться не о чем, а если зимней резины нет, или она изношена, покупкой лучше озаботиться сейчас, потому что ближе к зиме зимние шины станут дороже.

Также стоит проверить работоспособность печи и обратить особое внимание на аккумулятор.

«Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей. Надо озаботиться заменой аккумулятора, лучше это сделать превентивно, а не ждать до последнего момента», — предупредил Кадаков.

Если вы давно не меняли щетки стеклоочистителя — это тоже лучше сделать до наступления холодов.

«Летом это не так критично, а когда дело идет к зиме, щетки работают практически каждый день — то дождь, то снег, то снег с дождем. Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно», — сказал эксперт.

Он добавил, что не стоит покупать слишком дешевые щетки, которые плохо работают изначально, но и слишком дорогие брать ни к чему. Щетки среднего ценового диапазона в пределах полутора-двух тысяч рублей как раз исправно прослужат на протяжении сезона.