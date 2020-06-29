    29 июня 2020, 16:16

    Эксперт рассказал, как пенсионеры могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ

    Анастасия Кременчугская

    Эксперт рассказал, что пенсионеры могут сэкономить на квартплате. Но многие просто не знают, как это делать. Они поделились рекомендациями в беседе с изданием Life.ru.

    Есть услуги, которые пенсионеры могут получить бесплатно, а некоторые со скидкой. По словам заслуженного юриста России, председателя Центра правовой помощи «Дело жизни», члена Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Ивана Соловьева, главное — знать об услугах, на которых можно сэкономить и подать соответствующие документы.

    «Это означает, что если пенсионер где-то узнал о них и подал соответствующие документы в собес, ПФР или МФЦ, то будет получать скидки, субсидии и компенсации. Но если не знает, то „на нет и суда нет“. Деньги останутся в бюджете», — пояснил он.

    Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров могут получить компенсацию вне зависимости от своего материального положения. Это: участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, блокадники, люди, ставшие инвалидами при исполнении своего служебного долга, а также имеющие ограничения по здоровью, Герои Труда.

    Пожилые люди также могут оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Сделать это можно в том случае, если «расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».