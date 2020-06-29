Эксперт рассказал, как пенсионеры могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Есть услуги, которые пенсионеры могут получить бесплатно, а некоторые со скидкой. По словам заслуженного юриста России, председателя Центра правовой помощи «Дело жизни», члена Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Ивана Соловьева, главное — знать об услугах, на которых можно сэкономить и подать соответствующие документы.

«Это означает, что если пенсионер где-то узнал о них и подал соответствующие документы в собес, ПФР или МФЦ, то будет получать скидки, субсидии и компенсации. Но если не знает, то „на нет и суда нет“. Деньги останутся в бюджете», — пояснил он.

Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров могут получить компенсацию вне зависимости от своего материального положения. Это: участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, блокадники, люди, ставшие инвалидами при исполнении своего служебного долга, а также имеющие ограничения по здоровью, Герои Труда.

Пожилые люди также могут оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Сделать это можно в том случае, если «расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».