Эксперт рассказал, как остановить рост цен на мясо

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, как можно остановить рост цен на мясо в России. Он прокомментировал информацию о возможном разрешении беспошлинного ввоза мяса в страну.

Минсельхоз рассматривает возможность разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины в Россию в следующем году. По словам экономиста, это правильная мера, но одной ее не будет достаточно.

«Конечно, хорошо, что какие-то меры предпринимаются, чтобы остановить рост цен, но нужно понимать, что у нас ценообразование не полностью происходит по лекалам свободного рынка, где есть свободная конкуренция и где достижение баланса спроса и предложения определяет ценовые значения. У нас на рынке диктат производителя, и производитель, используя в том числе такие информационные поводы о всемирном подорожании, в данном случае мяса, с удвоенной энергией повышает цены. Надо обратить внимание еще и на эту сторону», — пояснил эксперт.