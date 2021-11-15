Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников, которые используют голос вашего знакомого
Алексей Лукацкий: единственная рекомендация — перезвонить человеку и уточнить, от него ли был звонок
Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как защититься от жульничества мошенников, которые звонят под видом вашего друга или родственника. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.
Современные технологии позволяют создать голос практически любого человека. Не исключено, что мошенники могут использовать голос вашего родственника и попросить перевести вас деньги на указанный счет.
«Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», — сообщил Лукацкий.
Он отметил, что обезопасить себя от такого мошенничества можно лишь одним способом. Эксперт советует перепроверять любую информацию, поступающую от сомнительных источников.
«Единственная рекомендация — перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, и уточнить, действительно ли он это делал. Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести — назвать код, логин, пароль. То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки», — заключил Лукацкий.