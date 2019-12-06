Эксперт рассказал, как обезопасить себя от кражи денег с карты

Сбербанк рассказал о самых популярных способах краж денег с карт Подробнее

Масалович напомнил, что схемы мошенников не отличаются новизной, их используют на протяжении долгого времени. В случае, если вам звонят из банка и высвечивается правильный номер, то надо попросить собеседника представиться. Как правило, после этого половина проблем сразу же исчезнет.

«Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс», — заметил специалист.

Он добавил, что сам факт звонка с подобной просьбой должен настораживать. По его словам, банковские клиенты имеют право настаивать на своем личном присутствии при проведении тех или иных операций.