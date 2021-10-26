Эксперт рассказал, как не попасться на удочку телефонных мошенников
Эксперт по информационной безопасности Лукацкий объяснил, как ответить на подозрительный звонок со знакомого номера
Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий для радио Sputnik рассказал, как правильно отвечать на подозрительный звонок со знакомого номера. Стоит помнить, что мошенники умеют подменять номера, с которых звонят.
Периодические утечки баз персональных данных дают мошенникам возможность подменить отображаемый номер, с которого они звонят, не только на номер банка, но и на любой контакт из вашей телефонной книги.
«Когда мы отправляем бумажное письмо по почте, то мы можем указать абсолютно любой адрес отправителя. С телефонами сейчас происходит нечто похожее. Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой», — объяснил Лукацкий.
Поэтому если кто-то звонит со знакомого номера и просит денег, лучше поступить так же, как следует поступить с подозрительным звонком якобы из банка.
«Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно», — посоветовал эксперт.