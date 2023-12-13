Общество 13 декабря 2023, 04:44 Эксперт рассказал, как мошенники используют упаковки от посылок россиян «Спецсвязь»: мошенники используют данные россиян, указанные на посылках Freepik

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Мошенники нашли новый способ заполучить данные россиян. Источником сведений могут стать выброшенные упаковки от посылок. Эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева рассказала РИА «Новости», как лучше утилизировать их, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Почти на каждой посылке есть наклейки с данными о получателе и отправителе — ФИО, номер телефона и домашний адрес. При этом получая посылку или письмо, многие просто выбрасывают упаковку в урну.

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«Чтобы эти сведения не оказались в руках мошенников, перед походом с посылочной коробкой/упаковкой к мусорным контейнерам позаботьтесь, чтобы на ней не было никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях», — посоветовала Ишмаева.

По словам специалиста, упаковки, коробки, пакеты от посылок, где есть сведения о человеке, нужно разорвать в крошку.

Ранее Банк России предупредил россиян о новой мошеннической схеме с обновленной пятитысячной купюрой. Злоумышленники звонят жертве и уговаривают человека проверить подлинность наличных. Для этого они просят установить на смартфон фальшивое приложение «Банкноты Банка России», а затем получают доступ к телефону.