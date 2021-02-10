Эксперт рассказал, как мамам в декрете начать свое дело

Эксперт-практик по вопросам продвижения личного бренда Ана Мавричева рассказала, что декрет — отличное время, чтобы женщина могла подумать, чем она хочет заниматься. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она уточнила, что в первую очередь нужно понять, какое занятие приносит удовольствие. Для этого нужно вспомнить свои увлечения с детского возраста. Отличный вариант для мам в декрете — это ведение блога, считает Мавричева.

«Одни из самых востребованных блогеров на сегодняшний день — новоиспеченные мамы. У них есть время, чтобы сидеть в социальных сетях и готовить контент — делиться опытом и впечатлениями от материнства», — рассказала она.

Также Мавричева рекомендовала попробовать в сферу продаж. Она пояснила, что мамы отлично понимают других мам. При этом именно эта категория людей часто что-то покупает в интернете.

Кроме того, эксперт рассказала, что в этом вопросе важно именно начать что-то делать. Для этого нужно забыть о перфекционизме.

«Для своих учеников я вывела правило, которое позволяет добиваться максимального результата: делай на „двоечку“. Не нужно выполнять все идеально, следует просто приступить к работе. Успех зависит от количества попыток», — рассказала Мавричева.