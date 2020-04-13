Эксперт рассказал, как малый и средний бизнес переживает кризис во время пандемии

Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи», рассказал об аренде помещений.

«В большинстве городов России сейчас и арендаторы, и арендодатели заняли выжидательные позиции, однако, в некоторых регионах уже отмечается рост интереса на подбор альтернативных вариантов коммерческой недвижимости, как это сейчас происходит в Омске. Здесь арендаторы активизировались одними из первых в России и начали поиск более бюджетных вариантов аренды», — заявил Хусаинов.

Он считает, что на данный момент собственники охотнее работают с теми, кто готов делать скидки на аренду. Эксперт уверен, что по окончании самоизоляции аренды для краткосрочных контрактов для предприятий массового сегмента может снизится на 10-15%. Аренда по долгосрочному контракту, наоборот, может вырасти.