Эксперт рассказал, как кафе и рестораны изменятся после пандемии

Волкова выразила уверенность, что на экономику ресторанов и кафе повлияет сокращение посадочных мест в связи с соблюдением безопасной дистанции в полтора-два метра.

Количество мест сократится в два раза. По мнению специалиста, кризис смогут пережить те заведения, кому удастся оптимизировать расходы на зарплату сотрудников и аренду.

«Но о прибыльности в ближайшее время говорить не имеет смысла. О реальных изменениях индустрии получится судить только через три-четыре месяца», — заметила собеседница издания.