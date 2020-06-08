    08 июня 2020, 14:27

    Эксперт рассказал, как кафе и рестораны изменятся после пандемии

    Артур Блянихов

    Операционный директор сети «СИДР групп» Василиса Волкова обсудила с Life.ru, как после пандемии коронавируса изменятся заведения общепита.

    Волкова выразила уверенность, что на экономику ресторанов и кафе повлияет сокращение посадочных мест в связи с соблюдением безопасной дистанции в полтора-два метра.

    Количество мест сократится в два раза. По мнению специалиста, кризис смогут пережить те заведения, кому удастся оптимизировать расходы на зарплату сотрудников и аренду.

    «Но о прибыльности в ближайшее время говорить не имеет смысла. О реальных изменениях индустрии получится судить только через три-четыре месяца», — заметила собеседница издания.