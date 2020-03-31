Эксперт рассказал, как изменился спрос на кредиты в России на фоне коронавируса

По его мнению, снижения количества запросов кредитной истории потенциальных заемщиков «является отражением как повышенной активности граждан в оформлении заявлений на кредит на фоне девальвации национальной валюты, так и работы внутри банков по оценке уровня риска своих клиентских баз на фоне ужесточения ими кредитной политики».

«При этом столь существенная степень снижения количества запросов на кредитную историю 28 и 29 марта является следствием как мер по самоизоляции в целом, так и остановки работы торговых центров по всей стране, где граждане привычно оформляют кредиты на покупку товаров в сетевых магазинах электроники и бытовой техники», — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что Сбербанк предоставил первый кредит с нулевой процентной ставкой по государственной программе. Она предполагает кредитование пострадавших от последствий эпидемии владельцев малого и микробизнеса, чтобы они выплатили оклад своим сотрудникам.