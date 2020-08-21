Эксперт рассказал, как избежать обмана при знакомстве на сайте

Она пояснила, что обманы часто встречаются на разных сайтах и в приложениях для знакомств, так как там невозможно проверить информацию. По мнению Шишковой, нормально на первом свидании спросить у человека паспорт и посмотреть на его реакцию.

«Первое свидание — это всегда собеседование людей, где люди проходят по основным вопросам — семья, работа, друзья, увлечения», — уверена эксперт.