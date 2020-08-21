Эксперт рассказал, как избежать обмана при знакомстве на сайте
Владелица брачного агентства ELITE CLUB Анна Шишкова рассказала, как можно избежать обмана при знакомстве. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Она пояснила, что обманы часто встречаются на разных сайтах и в приложениях для знакомств, так как там невозможно проверить информацию. По мнению Шишковой, нормально на первом свидании спросить у человека паспорт и посмотреть на его реакцию.
«Первое свидание — это всегда собеседование людей, где люди проходят по основным вопросам — семья, работа, друзья, увлечения», — уверена эксперт.