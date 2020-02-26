    26 февраля 2020, 18:24

    Эксперт рассказал, как будут возвращать украденные миллионы в Россию

    Артур Блянихов

    Эксперт НАК (Национальный антикоррупционный комитет) Виктор Цымбал рассказал ИА НСН, как Россия будет возвращать украденные миллионы, если потенциальный преступник находится за рубежом.

    По данным информагентства, у бывшего сотрудника МВД РФ, полковника Сергея Терентьева обнаружилось миллиардное состояние и дорогостоящая недвижимость в России и за рубежом. Сейчас он живет во Франции вместе с семьей. Прокуратура уже начала изучать материалы по его делу.

    Цымбал напомнил, что в России все должностные лица, в том числе МВД и спецлужбы отчитываются о своих доходах и крупных расходах.

    «Если этого не происходило, по иску прокуратуры суды обращают в доход государства то имущество, которое не было задекларировано <…>. Будут подниматься все декларации, это судебная процедура, поэтому будут привлекаться документы, подтверждающие факт купли-продажи имущества», — пояснил специалист.

    По его словам, в случае с иностранными счетами процедура аналогичная, но процесс будет более длительным. У России есть договоренности со всеми цивилизованными странами об обмене информацией.