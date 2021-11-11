Эксперт рассказал, как безопасно заказать курьерскую доставку

Курьерская доставка — наиболее удобный способ покупки товаров. Однако из-за взлома или халатности оператора указанный номер телефона может попасть в базы мошенников. Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в эфире радио Sputnik рассказал, как этого избежать.

Можно обзавестись отдельным номером телефона, с которого вы будете осуществлять покупки. Кроме того, при оформлении доставки необязательно указывать свое настоящее имя. Иногда курьер может попросить паспорт для подтверждения личности, но и это можно обойти.

«Есть другая альтернатива — вам приходит электронный чек, на ваше мобильное устройство или на компьютер, откуда вы делали заказ. Вы можете курьеру показать этот чек, этого будет достаточно. Обладатель электронного чека имеет право получить данную покупку без паспорта», — пояснил эксперт.

Он добавил, что оформлять доставку лучше только в надежных, проверенных компаниях.

«Проверьте, кто будет доставлять товар, существующее ли это юридическое лицо, это можно сделать через сайт налоговой. Если у компании нет собственной службы доставки, она может работать с доставкой на аутсорсе, это может быть десяток разных компаний, которые получают заказы. В данном случае ваши персональные данные могут переходить из одной компании в другую и гарантии безопасности ваших данных вам дать никто не сможет», — предупредил Пащенко.