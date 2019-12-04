Эксперт рассказал, как безопасно ездить в автобусе

Тимохов подчеркнул, что пассажирам автобуса необходимо следовать требованиям безопасности. Например, пристегиваться ремнями. При этом «абсолютно нет разницы, в какой части салона сидеть».

Эксперт также напомнил, что во время движения автобуса стоять в нем запрещается.

«Некоторые скажут, что это мелочь и пустяк, но элементарное какое-то происшествие, изменение ситуации на дороге может привезти к жертвам. Вставать можно только при полной остановке автобуса. Если это конечный пункт, остановочный пункт, всегда водитель должен предупреждать пассажиров, а последние должны исполнять требования», — заявил Тимохов.

По информации издания, с начала декабря более семи аварий с участием автобусов зафиксировали в России. В них пострадали пассажиры.