Эксперт рассказал, где в России больше всего подорожала «вторичка»

В России за последний год сильно подорожало жилье на вторичном рынке. Лидерами повышения цен стали Санкт-Петербург и Москва.

В Северной стоице цены на квартиры выросли почти на 21%, а в Москве на 16,93%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оценочную группу компаний SRG.

Стоимость квартир во вторичке повысилась на более чем 11% в Нижнем Новгороде, Красноярске, в Воронеже и в Омске. В Тюмени цены повысились на 10,82%, в Казани — на 10,35%, в Новосибирске — на 9,9%, в Уфе — на 7,76%.

Причина в столь высоком интересе к недвижимости кроется в небывало низких ипотечных ставках. Благодаря льготной ипотеке под 6,5% годовых обвал рынка недвижимости не случился.

Число сделок на вторичном рынке выросло в полтора раза. В новостройках также цены растут. Эксперты отметили, что квартиры в 2021 году подорожают в среднем на 10-12%. Подорожание обгонит инфляцию в несколько раз.

Тем не мене эксперты советуют не спешить с покупкой недвижимости, если жилищный вопрос стоит не слишком остро.