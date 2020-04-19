Туризму предрекли быстрое восстановление. Желание путешествовать окажется сильнее страхов

Сейчас в городах уже не увидишь толп туристов из-за пандемии и закрытых границ. Когда все вернется в обычный режим, то путешественники будут ездить куда-либо неохотно, но продолжаться это будет довольно недолго.

Профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма Университета Вакаяма считает, что сфера туризма после пандемии может восстановиться очень быстро. Все будет зависеть от степени уверенности путешественников.

«Ряд направлений может восстанавливаться дольше, к примеру, Китай, Италия, Испания и США. Но в то же время я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений», — приводит его слова РИА «Новости».

Чир добавил, что коронавирус действительно станет причиной того, что туристы будут неохотно путешествовать. Но это будет наблюдаться только в краткосрочной перспективе. Через какое-то время индустрия вернет свои позиции, особенно если появится вакцина от вируса.

«В частности, и в будущем может сохраниться повышенное внимание к гигиене и мытью рук. Это же может привести и к изменениям ряда транспортных услуг. Например, может быть так, что люди будут готовы платить больше за проезд в вагонах с малым числом пассажиров», — пояснил профессор.

Он отметил, что правила могут измениться и в гостиницах, круизных лайнерах и хостелах. Их владельцам придется обеспечивать санитарную безопасность.

Сейчас по всему миру коронавирусом заражены более 2,3 миллиона человек. Скончались от инфекции 160 тысяч пациентов, вылечились — 600 тысяч.