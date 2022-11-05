Эксперт рассказал, что в России подорожает к Новому году | 360°

Общество 05 ноября 2022, 18:17 Эксперт рассказал, что в России подорожает к Новому году Эксперт Долгова предрекла рост цен на ЖКХ, фрукты и овощи к Новому году freepik

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К новогоднему периоду в России подорожают некоторые продукты и вырастут цены на ЖКХ. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, с 1 декабря в России повысят тарифы ЖКХ. Это спровоцирует рост цен на многие товары.

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«Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены еще в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года», — сказала Долгова.

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На рост цен в декабре может повлиять предложение Минпромторга исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции, у которой истек срок годности или которая незаконно введена в оборот. По мнению Долговой, из-за этого розничные продавцы могут заранее повысить стоимость товаров с ограниченным сроком годности, чтобы минимизировать свои потери от нереализованных товаров.

Эксперт добавила, что к Новому году могут взлететь цены на свежие фрукты и овощи, особенно на импортные.

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил устроить выходной на неделе перед Новым годом для россиянок, чьих мужей мобилизовали и у которых имеются дети до 14 лет.