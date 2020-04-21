Эксперт рассказал, что спасет Кунашир от коронавируса

Эксперт рассказала, что жить на острове могут не многие, так как там влажный климат, позднее лето, холодные зимы.

По словам Рубцовой, на Кунашире нет случаев заражения коронавирусом благодаря его отдаленности. Туристу крайне сложно попасть туда самостоятельно. Однако остров — хороший вариант для самоизоляции. Но для этого необходимо выполнить условия.

«Турист, который отправится туда сейчас, в любом случае должен будет отсидеть обязательный двухнедельный карантин. К этому нужно быть готовым. Остается вопрос с проживанием. Если гостиницы будут закрыты, то найти подходящее место может быть непросто», — сообщила специалист.