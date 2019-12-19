Эксперт рассказал, что продавец обязан продать презерватив несовершеннолетнему

По информации издания, в социальных сетях не раз обсуждались случаи, когда магазин отказывался продавать средство контрацепции несовершеннолетним. Однако специалист пояснил, что такие действия кассира незаконны.

«Какие-то отдельные люди могут сказать, что не будут продавать вам пластырь, вату или бинт — с точки зрения ограничений эти товары и презервативы равноценны. Если нет ограничений на законодательном уровне, то любой вправе купить эти товары, начиная с возраста „0+“, как пишут в кино. Отказ продавать презервативы несовершеннолетним — это нечто большее, чем нарушение прав потребителей, это ущемление прав гражданина России», — уточнил Егармин.

Эксперт напомнил, что на продажу определенной продукции в России действуют ограничения. В число такой продукции входят алкогольные напитки, табачная продукция и некоторые лекарственные препараты. По словам Егармина, некоторые продавцы решают самостоятельно расширить их список.

«Они сами решили, что ребенку нельзя продавать презервативы и энергетические напитки, например. Они так думают, поскольку своим детям не стали бы продавать такое. Такие люди клонируют свою точку зрения, распространяя ее на всех. Это неправильно. Есть родители и попечители, и есть закон», — заявил специалист.

Эксперт заметил, что несовершеннолетнему могут не продать презервативы лишь в секс-шопе. Он обратил внимание на то, что посещение таких магазинов могут ограничить по возрасту в некоторых регионах.