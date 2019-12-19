    19 декабря 2019, 11:23

    Эксперт рассказал, что продавец обязан продать презерватив несовершеннолетнему

    Ольга Ситникова

    Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин отметил, что кассир не имеет права отказать несовершеннолетнему при покупке презерватива. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По информации издания, в социальных сетях не раз обсуждались случаи, когда магазин отказывался продавать средство контрацепции несовершеннолетним. Однако специалист пояснил, что такие действия кассира незаконны.

    «Какие-то отдельные люди могут сказать, что не будут продавать вам пластырь, вату или бинт — с точки зрения ограничений эти товары и презервативы равноценны. Если нет ограничений на законодательном уровне, то любой вправе купить эти товары, начиная с возраста „0+“, как пишут в кино. Отказ продавать презервативы несовершеннолетним — это нечто большее, чем нарушение прав потребителей, это ущемление прав гражданина России», — уточнил Егармин.

    Эксперт напомнил, что на продажу определенной продукции в России действуют ограничения. В число такой продукции входят алкогольные напитки, табачная продукция и некоторые лекарственные препараты. По словам Егармина, некоторые продавцы решают самостоятельно расширить их список.

    «Они сами решили, что ребенку нельзя продавать презервативы и энергетические напитки, например. Они так думают, поскольку своим детям не стали бы продавать такое. Такие люди клонируют свою точку зрения, распространяя ее на всех. Это неправильно. Есть родители и попечители, и есть закон», — заявил специалист.

    Эксперт заметил, что несовершеннолетнему могут не продать презервативы лишь в секс-шопе. Он обратил внимание на то, что посещение таких магазинов могут ограничить по возрасту в некоторых регионах.